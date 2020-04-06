Старый город сирийского Алеппо восстановят за пять лет

Район получил серьезные разрушения во время войны

После освобождения от боевиков в исторической части Алеппо начались реставрационые работы. В течение пяти лет специалисты планируют воссоздать Старый город. Серьёзный ущерб нанесён цитадели, мечети Омейядов, Старому рынку - одному из древнейших в мире.

Все внимание мастеров - деталям. Самые опытные каменщики восстанавливают в Алеппо историческую часть — Старый город. Экономический и политический центр арабского Востока эпохи Средневековья.

"Эль-Хабия - это второй по значимости крытый рынок в Алеппо. Он известен с тех времён, когда только началась торговля в нашем городе. Мы уже восстановили крышу, отреставрировали исторические лавки, сейчас украшаем их деревянными и металлическими решетками", - рассказывает главный реставратор Медины Бассель Бахер.

Многие владельцы после освобождения Старого города от боевиков, начали ремонтировать лавки самостоятельно. Здесь магазинчик может принадлежать одной семье 400, а то и 500 лет. Но власти опасались, что так рынки превратятся в новодел, и решили провести реконструкцию централизовано, пригласив самых опытных мастеров.

Десять веков призыв муэдзинов Великой Мечети разносился над всем Старым городом. Но сегодня от минарета остались одни камни. Его, отступая, взорвали боевики. Еще никогда в своей истории храм эпохи Омейядов не подвергался таким разрушениям и осквернению, как в современности.

"Это святыня сразу трёх религий. Здесь похоронен пророк Захария - отец Иоанна Крестителя. Мы восстанавливаем этот склеп. Все работы ведутся только вручную", - говорит реставратор Абдельхак Джамала.

Своего часа ждет и цитадель — главный центр "Старого города". Вокруг которого и появлялись на протяжении столетий храмы, рынки, иностранные посольства.

"Со стороны может показаться, что работы идут очень медленно, но Старый город строился на протяжении тысячелетий. И в один момент то, что было разрушено, не восстановить. Мы сделали первый шаг. В течение пяти лет всё, что возможно, будет восстановлено", - говорит Бассель Бахер.

Впрочем, в Алеппо есть и памятники духовного единства с Россией — затерянная в переулках старого города, греческая церковь. Было время, когда в народе ее называли русской, а на церковные праздники здесь собиралась едва ли не вся русская община. Иммигранты, дипломаты. В храмовом дворике до сих сохранились могилы послов Николая II.

Икона с ликом Христа сейчас в зале единственная. Остальные внесут, когда закончат ремонт. В конце года колокольный звон призовёт христиан отпраздновать первое, послевоенное Рождество. Как это было на протяжении веков.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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