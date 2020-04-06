Известный блогер Павел Петель погиб в ДТП под Москвой

Его называли русской Кончитой Вурст

Блогер Павел Петель, известный своим эпатажным поведением, погиб в результате ДТП в Подмосковье. Авария произошла еще 4 апреля на Симферопольском шоссе.

По данным СМИ, автомобиль Mercedes, в котором находился блогер, на скорости около 200 километров в час, врезался в стоявшую на заправке фуру. Петель находился на переднем пассажирском сиденье. На фотографиях с места событий видно, что легковушку практически смяло от удара.

Всего в автомобиле находились три человека. Все они погибли на месте, пишет газета "Известия".

По данным СМИ, Павел Петель возвращался из миграционного центра в Сахарово. Там он подавал документы для получения патента на работу, поскольку является гражданином Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"