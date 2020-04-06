Астрономы засекли пробуждение молчавшей четверть века черной дыры

В центре Галактики зафиксирован яркий рентгеновский источник

Российские астрономы обнаружили пробуждение так называемой "молчавшей" чёрной дыры. Наш телескоп на орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" зафиксировал яркий рентгеновский источник в области центра Галактики. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Источником оказалась ранее известная "чёрная дыра". Астрофизики Института космических исследований Российской академии наук предположили, что это начало новой вспышки объекта, который "молчал" почти четверть века - с 1996 года. Учёные считают, что всплеск связан с тем, что чёрная дыра вновь начала перетягивать к себе материю с обычной звезды, с которой вместе они образуют двойную систему. Астрономы продолжают анализировать данные, поступающие с телескопа. Хотя и вынуждены работать в дистанционном режиме, соблюдая самоизоляцию.

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