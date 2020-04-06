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Чем занимаются российские военные медики в Сербии

08:20
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Бригады врачей будут работать в Белграде и других сербских городах

Во всём мире число заболевших превысило 1 миллион 270 тысяч. Ещё одна страна, где сейчас, помимо Италии, оказывают помощь в борьбе с эпидемией российские военные - это Сербия, передает "ТВ Центр".

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Там от коронавируса уже погибли более 50 человек. Заболевших - почти две тысячи. Как уточнили в Минобороны России,  две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация, ещё пять будут направлены в разные сербские города.

"В нашей клинике находятся самые тяжелые пациенты, с ними контактируют наши врачи, поэтому здесь требуется постоянная дезинфекция. Российские военные взяли на себя эту задачу. Будет проводиться обработка не только внутри больницы, но и территория вокруг здания", - сказал главный анестезиолог медицинского клинического центра имени "Драгоша Мишевича", профессор Предраг Стеванович.

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