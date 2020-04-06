Интернет - ярмарка идей: что делают люди на самоизоляции

Удаленная работа, учёба или хобби никуда не делись

Режим самоизоляции открывает практически безграничные возможности. В интернете найдутся занятия на любой вкус. Кто-то берёт мастер-классы по рукоделию, кто-то смотрит фильмы или путешествует онлайн, а некоторые вместе с профессиональными тренерами занимаются спортом.

Рассевшись по своим квартирам, фигуристка Елизавета Туктамышева и хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов работают над новой произвольной программой. На расстоянии и композитор.

Вынужденная самоизоляция не позволяет лично встречаться. Репетировать приходится с помощью видеосвязи. Квартиры переоборудовали под студии. К театральному действу приблизили и зрителей. Их комментарии обещают учитывать.

Вместо рампы в скейт-парке - гостиная. Известный российский спортсмен и видеоблогер Костя Андреев в хорошую погоду со всей страной тоже дома. Сложные трюки - для подписчиков.

Из-за коронавируса в Хьюстоне отменили первый чемпионат мира по BMX-фристайлу. 4 спортсмена, включая Костю, должны были представлять Россию. Теперь вместо усиленной подготовки - мастер-класс по пошиву индивидуальной маски.

Про самоизоляцию уже шутят - "никто не работает, но все едят"! Действительно, когда вся семья дома, приготовление пищи - процесс неизбежный и непрерывный. Кулинарных курсов в Сети - изобилие. Готовят все! Знаменитости, шеф-повара, неофиты.

Этнограф Виталий Штыбин достал из запасников свою экспедицию в аул Афипсип, что в Адыгее. Что называется, на злобу дня. Поэтапный процесс приготовления домашнего сыра от Фатимы Совмен уже посмотрели 2 тысячи человек.

У Расула Куртаева простаивает турбизнес. Личный фото- и видеоархив перенес в Сеть. Смоделировал 3D-тур по дагестанским селам и аулам. Туристам нет числа. "Гость необходим хозяину, как дыхание человеку", говорят на востоке.

Пока же большинство ходит в гости к домочадцам из одной комнаты в другую. Фитнес-тренер Сергей Блюхер мотивирует. Зовет на тренировки, обещает призы. В духе времени. "Всем, кто справился, я дарю самое дорогое - рулон туалетной бумаги и два пакета вкуснейшей гречки!" – сказал он.

Удалённая работа, учёба, хобби. Никуда не делись. Просто из новой жизни ушла дорога из дома на работу и обратно. И появился интернет. Круглосуточный и безлимитный. Домашние каникулы - та же жизнь. Только в новом ракурсе. И те, кто это осознал, никуда не торопятся. Ведь мир снова у ваших ног. Точнее, у ножек вашего дивана.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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