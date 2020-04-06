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Последние новости о коронавирусе в России на сегодня, 6 апреля

08:43
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

До 30 апреля продлены нерабочие дни

В России по указу президента с понедельника и до 30 апреля продлевается режим нерабочих дней. Предыдущая неделя показала, что такие меры позволяют сдержать темпы распространения коронавируса, отмечает "ТВ Центр".

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Сейчас в регионах ограничительные нормы вводятся с учётом обстановки на конкретной территории
Одновременно с этим, по решению властей с понедельника возобновляют работу предприятия, которые вносят ключевой вклад в экономику, в том числе, медицинские организации, строительные фирмы и агрофирмы.

В Татарстане в полном объёме начинает работу "Камаз", общее правило для всех - соблюдение мер профилактики: дистанция не менее полутора метров между сотрудниками, ежедневные медицинские осмотры и обработка рабочих мест. 

Также сегодня возобновляют дистанционное обучение школы, колледжи и вузы. А Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора, как сообщается на сайте ведомства, начал проводить тесты на COVID-19, тем, кто решил сам сдать анализ, сделать это можно и без назначения врача. Услуга платная и пока доступная только для жителей Москвы и Подмосковья, но сеть расширяют для того, чтобы охватить все регионы России.

По данным на утро 6 апреля, в России подтверждено 5389 случаев заражения коронавирусом. 45 заболевших скончались.

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