В Европе задумались о плане выхода из кризиса после COVID-19

Нынешнюю ситуацию уже сравнили с экономическим крахом послевоенного времени

В Великобритании все обеспокоены состоянием здоровья премьера Бориса Джонсона. Он несколько дней лечился от коронавируса дома, а теперь его госпитализировали с высокой температурой. В британском правительстве подчеркнули, что Джонсону требуются стандартные анализы. Там опровергли данные об экстренной госпитализации. Ранее источники сообщали, что премьер-министра подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Хуже всего ситуация в США - в Белом доме с осторожностью выразили надежду на стабилизацию смертности от коронавируса на этой неделе. Американские СМИ сообщили о новом случае передачи COVID-19 от человека к животному. В Национальной лаборатории ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства подтвердили, что коронавирус обнаружен у тигрицы в Нью-йоркском зоопарке. Сообщается, что заразиться она могла от сотрудника, который ухаживал за хищниками.

Первые строчки в мировой статистике случаев заражения по-прежнему занимают Франция, Германия, Италия, Испания и США. В Штатах - самое сложное положение. 312 тысяч заболевших и 8,5 тысячи погибших. Владелица прачечной Джан Гэ с началом эпидемии решила сменить профиль - вместо стиральных машин здесь круглые сутки работают швейные. К обеду раскупают последние маски.

"Я запустила пошив масок неделю назад. На них сейчас можно неплохо заработать. Мне не хватает полиэстера, но магазины ткани сейчас все закрыты", - сообщила она.

В Нью-Йорке - самый большой прирост смертей. По словам мэра города, к концу недели на аппаратах ИВЛ могу оказаться 5000 человек. Мегаполису критически не хватает больничных коек - около 60 тысяч. Дональд Трамп распорядился направить для оказания помощи властям более 1000 военных медиков.

"В ближайшие дни Америку ждет большое количество новых смертей. Тем не менее, мы должны снова открыть нашу страну. Никто не готовился – никто такого не предвидел. Однако строгие ограничения не могут продолжаться на протяжении месяцев - это вредит экономике", - убежден президент США Дональд Трамп.

А вот в Италии, которая уже пятую неделю остаётся на карантине, снимать ограничения не спешат. На Центральной площади Милана и в знаменитой торговой галерее, которые в обычное время штурмуют толпы туристов, по-прежнему пусто. На Апеннинском полуострове, где зафиксировано самое большое число смертей от коронавируса, динамика смертности в последние дни постепенно снижается.

В Греции закрывают уже второй лагерь для беженцев. Накануне в Малакасе - к северу от Афин - у одного из мигрантов подтвердили COVID-19. Всего же в закрытом центре проживали две с половиной тысячи человек.

Во Франции из-за эпидемии из тюрем освободили 10% заключенных. Остальных же активно привлекают к пошиву защитных масок. В Великобритании накануне жертвой коронавируса стала пятилетняя пациентка. Инфекцию обнаружили и у беременной сожительницы премьер-министра Бориса Джонсона, который и сам сейчас болеет. Как и министр здравоохранения.

"Мне повезло: два дня было тяжело, но потом я пришёл в норму. Вирус по-разному влияет на людей", - объяснил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.

Впрочем, есть и хорошие новости. В Германии количество новых случаев заболевания уменьшается третий день подряд, в Испании - уже второй. А чтобы люди охотнее соблюдали режим самоизоляции, власти придумывают всё новые способы контроля. В Омане над городами беспрерывно кружат военные дроны. Полиция Стэнфорда выпустила на улицы далеков - героев-мутантов из популярного британского телесериала.

Тем не менее, политики предупреждают - самое сложное ждёт Европу впереди. Всего месяц самоизоляции обойдется Евросоюзу как минимум в 3% ВВП. А потому сейчас крайне важно продумать план выхода из предстоящего кризиса. Об этом заявила глава Еврокомиссии, сравнив нынешнюю ситуацию в Европе с экономическим крахом послевоенного времени.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", - сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Где дыхание кризиса пока слабо ощущается, так это в Швеции. Несмотря на то, что страна занимает 19-е место по числу заболевших – их больше, чем в Австралии или России, в городах работают школы, рестораны и спортзалы. Да и запрет собираться компаниями не более 50 человек в столице выполнять не спешат - ведь именно сейчас в Стокгольме расцвела японская сакура.

Анна Пешехонова, Кирилл Парменов, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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