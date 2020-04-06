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Джонсон попал в больницу после лечения коронавируса на дому

08:21
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Премьер никак не идет на поправку

Премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали спустя 10 дней после постановки диагноза – "коронавирус".

27 марта стало известно, что у 55-летнего главы британского правительства положительный результат на COVID-19. Несмотря на болезнь, он продолжил руководить работой своих подчиненных, самоизолировавшись на Даунинг-стрит.

За 10 дней симптомы коронавируса у Джонсона так и не ушли, врачи приняли решение забрать премьера в больницу в качестве "меры предосторожности".  Ожидается, что премьер пробудет в госпитале сутки и сдаст необходимые анализы, пишет "Газета.Ru".

Накануне беременная невеста Джонсона Кэрри Саймондс заявила, что уже неделю находится на самоизоляции с симптомами коронавируса.

По данным на 6 апреля, в Великобритании 48 440 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4 934 умерли, 299 выздоровели.

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