Джонсон попал в больницу после лечения коронавируса на дому

Премьер никак не идет на поправку

Премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали спустя 10 дней после постановки диагноза – "коронавирус".

27 марта стало известно, что у 55-летнего главы британского правительства положительный результат на COVID-19. Несмотря на болезнь, он продолжил руководить работой своих подчиненных, самоизолировавшись на Даунинг-стрит.

За 10 дней симптомы коронавируса у Джонсона так и не ушли, врачи приняли решение забрать премьера в больницу в качестве "меры предосторожности". Ожидается, что премьер пробудет в госпитале сутки и сдаст необходимые анализы, пишет "Газета.Ru".

Накануне беременная невеста Джонсона Кэрри Саймондс заявила, что уже неделю находится на самоизоляции с симптомами коронавируса.

По данным на 6 апреля, в Великобритании 48 440 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4 934 умерли, 299 выздоровели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"