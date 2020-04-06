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Россиян начали тестировать на коронавирус на дому

08:19
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Тест можно сделать за деньги

С 6 апреля специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнут предоставлять платную услугу по проверке граждан на коронавирус. Жители Москвы и Подмосковья смогут без назначения врача воспользоваться тест-системой, разработанной учеными Центрального НИИ Эпидемиологии. 
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"Благодаря внедрению новых тест-систем ЦНИИЭ Роспотребнадзора будет реализован главный принцип противодействия эпидемии - "выявляй, разобщай, лечи", - говорится на сайте Роспотребнадзора. 

Услуга осуществляется следующий образом. Специалист приезжает к заказчику домой, помогает взять мазок из ротоглотки и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Через день-два клиент получает результат по электронной почте. 

Новая тест-система Роспотребнадзора обладает высокой чувствительностью и позволяет выявить инфекцию даже на ранней стадии или у пациентов, которые переносят болезнь без симптомов. "Возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена", - говорится в сообщении ведомства. 

Ожидается, что вскоре этой услугой смогут воспользоваться не только жители Москвы и Подмосковья. 

Массовое тестирование на COVID-19 призвано остановить распространение вируса. 

По последним данным, 1,2 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, 69 тысяч человек скончались.

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