ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цены на жилье в России могут рухнуть на треть из-за карантина

08:48
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Застройщики могут лишиться 200 миллиардов рублей

Российские новостройки подешевеют на 30%, если карантинные мероприятия по борьбе с коронавирусом продлят до сентября.

Около трети всех строек по стране встанут, такой прогноз дали в агентстве "Национальных кредитных рейтингов" (НКР). Выручка 20 крупнейших застройщиков сократится на 200 миллиардов рублей, пишет газета "Известия".

Ограничительные меры из-за COVID-19 сильно ударят по кошельку россиян, многие лишатся части доходов и поэтому речь о покупке новых квартир идти не может.

Восстановление спроса и цен после затянувшегося карантина займет от двух до четырех лет. Если же карантин закончится в мае, как это на данный момент и планируется, то спрос на недвижимость восстановится к третьему кварталу 2020 года.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новостройка
Новостройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.