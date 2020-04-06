Цены на жилье в России могут рухнуть на треть из-за карантина

Застройщики могут лишиться 200 миллиардов рублей

Российские новостройки подешевеют на 30%, если карантинные мероприятия по борьбе с коронавирусом продлят до сентября.

Около трети всех строек по стране встанут, такой прогноз дали в агентстве "Национальных кредитных рейтингов" (НКР). Выручка 20 крупнейших застройщиков сократится на 200 миллиардов рублей, пишет газета "Известия".

Ограничительные меры из-за COVID-19 сильно ударят по кошельку россиян, многие лишатся части доходов и поэтому речь о покупке новых квартир идти не может.

Восстановление спроса и цен после затянувшегося карантина займет от двух до четырех лет. Если же карантин закончится в мае, как это на данный момент и планируется, то спрос на недвижимость восстановится к третьему кварталу 2020 года.

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