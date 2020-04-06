"Будет соревнование": эпидемиолог о сроках появления вакцины от коронавируса

Разработку лекарства осложняет одно обстоятельство

Директор по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов посетовал на отсутствие лабораторных животных, чувствительных к коронавирусу.

"Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном - нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины", - заявил Горелов.

По его словам, победу одержит та компания, которая предложит наиболее эффективную вакцину. Ее человечество и начнет использовать. "Да, будет соревнование", - отметил он в программе "Жить здорово".

Александр Горелов сказал, что вакцина является самым действенным способом профилактики инфекций. "Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни", - сообщил эпидемиолог.

По последним данным, 1,2 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, 69 тысяч человек скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"