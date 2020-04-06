ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Будет соревнование": эпидемиолог о сроках появления вакцины от коронавируса

08:39
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Разработку лекарства осложняет одно обстоятельство

Директор по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов посетовал на отсутствие лабораторных животных, чувствительных к коронавирусу. 
Россиян начали тестировать на коронавирус на дому

"Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном - нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины", - заявил Горелов. 

По его словам, победу одержит та компания, которая предложит наиболее эффективную вакцину. Ее человечество и начнет использовать. "Да, будет соревнование", - отметил он в программе "Жить здорово". 

Александр Горелов сказал, что вакцина является самым действенным способом профилактики инфекций. "Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни", - сообщил эпидемиолог. 

По последним данным, 1,2 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, 69 тысяч человек скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в больнице
Врачи в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.