ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы регионы с самыми высокими тратами на еду

09:19
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Доля расходов на питание в России постепенно сокращается

Еда остается одной из главных статей расходов россиян. Жители 14 регионов страны тратят на продукты питания от 40% и выше своих средств. 
Названы регионы-лидеры по уровню зарплаты

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство установило на основе данных Росстата, что в 2018 году больше всего на еду тратили жители Ингушетии (59%), Дагестана (55%), Чукотки и Смоленской области (по 48%), а также Кабардино-Балкарии (45%). 

В число регионов с самой низкой долей расходов населения на еду вошли Ханты-Мансийский автономный округ (24%), Москва и Московская область (по 25%), Татарстан и Мурманская область (по 26%). 

Как передает РБК, доля расходов на питание в России постепенно сокращается. Если в 2004 году россияне в среднем тратили на еду 42,9% средств, то в 2018 году - 33,1%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Покупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
Женина покупает гречку в супермаркете
Женина покупает гречку в супермаркете
Продуктовая корзина в супермаркете
Продуктовая корзина в супермаркете
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.