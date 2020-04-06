Названы регионы с самыми высокими тратами на еду

Доля расходов на питание в России постепенно сокращается

Еда остается одной из главных статей расходов россиян. Жители 14 регионов страны тратят на продукты питания от 40% и выше своих средств.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство установило на основе данных Росстата, что в 2018 году больше всего на еду тратили жители Ингушетии (59%), Дагестана (55%), Чукотки и Смоленской области (по 48%), а также Кабардино-Балкарии (45%).

В число регионов с самой низкой долей расходов населения на еду вошли Ханты-Мансийский автономный округ (24%), Москва и Московская область (по 25%), Татарстан и Мурманская область (по 26%).

Как передает РБК, доля расходов на питание в России постепенно сокращается. Если в 2004 году россияне в среднем тратили на еду 42,9% средств, то в 2018 году - 33,1%.

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