Россиянам напомнили о вредной привычке, убивающей иммунитет

Это важно не только в условиях коронавируса

Сомнолог рассказала россиянам о важности сна и о вреде недосыпа во время коронавирусной пандемии.

Человеку необходим ежедневный восьмичасовой сон, чтобы восстановить энергию и обеспечить нормальную работу иммунитета. Несмотря на то, что большинство граждан сейчас не ездят на работу, все равно необходимо соблюдать привычный распорядок дня.

"Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен", - рассказала старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова в интервью радио Sputnik.

Для качественного сна важна не только его продолжительность. Спать нужно в хорошо проветренной комнате, где прохладно, темно и тихо. Желательно ложиться и вставать в одно и то же время, поскольку из-за несоблюдения режима происходит рассинхронизация внутренних часов, что негативно сказывается на здоровье.

"Человек может "уползти" до такого состояния, что начнет сидеть за компьютером до 4 часов ночи, вставать в 2 часа дня, потом ложиться спать в 6 часов утра, а потом вообще непонятно, когда начинает ложиться спать. Это не очень хороший вариант", - заметила Пучкова.

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