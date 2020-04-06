Вторая стрельба за сутки: пенсионер открыл огонь по родственникам под Тобольском

Среди пострадавших - дочь стрелка
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области.
Инцидент произошел в деревне Маслова в воскресенье, 5 апреля. Пенсионер открыл огонь из ружья по своим родственникам. Одному потребовалась госпитализация, двое получили помощь амбулаторно. Среди пострадавших детей нет.
На данный момент, подозреваемый задержан. С ним работают следователи, пишет издание argumenti.ru.
Источник РИА Новости утверждает, что стрельба произошла по причине "долго длящегося имущественного конфликта отца с дочерью".
4 апреля трагедия со стрельбой произошла в Рязанской области. В поселке Елатьма мужчина открыл огонь с из ружья "Вепрь" по соседям, которые, по его мнению, сильно шумели в подъезде. Троих он застрелил на лестничной площадке, двоих – в квартире. Четыре мужчины и одна женщина скончались на месте.
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