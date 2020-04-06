Юрьева пожалела об уходе Михалковой из "Уральских пельменей"

Их всегда считали непримиримыми конкурентками

Актриса Илана Юрьева призналась, что жалеет об уходе Юлии Михалковой из проекта "Уральские пельмени".

Слухи о жесткой конкуренции, которая возникла между Юрьевой и Михалковой, ходят давно. Девушки якобы постоянно боролись за роли красавиц и пытались выяснить, кто из них более талантлива. Юрьева опровергала эти домыслы, а сейчас даже объявила о том, что скучает по Михалковой.

"Число женских номеров осталось прежним. Но мне жалко, что Юля ушла. Мы очень хорошо с ней общались, болтали, обсуждали моду, ведь Ксюха [Корнева] почти не интересуется фэшн-новинками. Конкуренции между нами никогда не было", - цитирует Илану Юрьеву starhit.ru.

Юрьева и Корнева остались единственными девушками в команде. По словам Иланы, мужчины их не балуют, иногда подшучивают над ними. В коллективе, по сути, установилось полное равенство полов. "Все очень демократично и по-свойски. Когда быстро переодеваемся, к примеру, никому нет дела до того, что ребята могут бежать мимо в трусах. В эти моменты мы все словно бесполые", - рассказала Юрьева.

Сейчас актриса, как и другие российские звезды, находится на самоизоляции. Она наслаждается общением с семьей, готовит, занимается хозяйством. Знаменитость жалеет только об одном: из-за коронавируса сорвалась их поездка на Мальдивы. Юрьева мечтала показать маме и папе ее любимые острова.

Осенью прошлого года стало известно, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности.

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