ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юрьева пожалела об уходе Михалковой из "Уральских пельменей"

09:47
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Их всегда считали непримиримыми конкурентками

Актриса Илана Юрьева призналась, что жалеет об уходе Юлии Михалковой из проекта "Уральские пельмени".   
"Мужчины еле-еле нас разняли": Михалкова рассказала о драке на корпоративе

Слухи о жесткой конкуренции, которая возникла между Юрьевой и Михалковой, ходят давно. Девушки якобы постоянно боролись за роли красавиц и пытались выяснить, кто из них более талантлива. Юрьева опровергала эти домыслы, а сейчас даже объявила о том, что скучает по Михалковой. 

"Число женских номеров осталось прежним. Но мне жалко, что Юля ушла. Мы очень хорошо с ней общались, болтали, обсуждали моду, ведь Ксюха [Корнева] почти не интересуется фэшн-новинками. Конкуренции между нами никогда не было", - цитирует Илану Юрьеву starhit.ru.

Юрьева и Корнева остались единственными девушками в команде. По словам Иланы, мужчины их не балуют, иногда подшучивают над ними. В коллективе, по сути, установилось полное равенство полов. "Все очень демократично и по-свойски. Когда быстро переодеваемся, к примеру, никому нет дела до того, что ребята могут бежать мимо в трусах. В эти моменты мы все словно бесполые", - рассказала Юрьева. 

Сейчас актриса, как и другие российские звезды, находится на самоизоляции. Она наслаждается общением с семьей, готовит, занимается хозяйством. Знаменитость жалеет только об одном: из-за коронавируса сорвалась их поездка на Мальдивы. Юрьева мечтала показать маме и папе ее любимые острова. 

Осенью прошлого года стало известно, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. 

Видео: Юлия Михалкова резко сменила имидж

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Илана Юрьева
Актриса Илана Юрьева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.