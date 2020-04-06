Стало известно, кто сможет получить отсрочку по кредитам

Власти утвердили максимальный размер кредитов для обращений о каникулах

Российское правительство утвердило максимальный размер кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, могут получить отсрочку по выплатам, передает "ТВ Центр".

Для потребительских кредитов сумма составляет 250 тысяч рублей, для автокредитов - 600 тысяч, по ипотеке - полтора миллиона.

Также утверждён предварительный список отраслей экономики, которым окажут адресную поддержку в первую очередь.

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