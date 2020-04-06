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Застреливший пятерых человек под Рязанью объяснил свой поступок

10:28
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

У мужчины нашлось оправдание

31-летний житель Рязанской области, который застрелил пять человек, объяснил, зачем пошел на преступление.
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Мужчина назвал свои действия самооброной. От чего именно он оборонялся, в СКР не сообщили. По предварительным данным, причиной конфликта стал шум в подъезде.

"Следователям предстоит установить объективные обстоятельства совершенного преступления, <…> назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия", - отметили в пресс-службе СК.

На данный момент подозреваемый арестован до 4 июня. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). 

Трагедия в поселке Елатьма произошла 4 апреля. Мужчина открыл огонь с из ружья "Вепрь" по соседям, которые, по его мнению, сильно шумели в подъезде. Троих он застрелил на лестничной площадке, двоих – в квартире. Четыре мужчины и одна женщина в возрасте от 22 до 31 года скончались на месте.

Подозреваемый работал в психоневрологическом диспансере, оружием владел на законных основаниях.

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