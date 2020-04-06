Как живет Париж в условиях пандемии коронавируса

МВД Франции объявило об увеличении полицейских патрулей на улицах

В США в ближайшие две недели ожидается быстрый рост числа смертей от коронавируса. Это время станет для страны очень тяжёлым, заявил президент Дональд Трамп. Количество заболевших стремительно растёт и по другую сторону Атлантики. В том числе из-за безответственности самих жителей, которые упорно нарушают режим самоизоляции. С призывом одуматься к согражданам обращаются политики и артисты.

К выступлениям Стефан Сенешаль готовится со всей ответственностью. Известный французский тенор теперь каждый вечер поет парижанам из собственного окна.

Места в партере неизменно занимают соседи. Настоящий аншлаг в интернете, где идет трансляция выступлений. Доза лучшей мировой классики - чем не лекарство от тревоги и спровоцированного пандемией стресса.

"Петь из этого окна гораздо более эмоционально, чем на оперной сцене. Здесь я не играю роли. Я - это я. И я так же нахожусь в самоизоляции, как миллионы людей по всему миру. Но если я могу хотя бы на три минуты в день помочь забыть об этом ужасе, я счастлив это сделать", - сказал оперный певец Стефан Сенешаль.

Плохих новостей по-прежнему слишком много. Во Франции от COVID-19 уже скончались более 8 тысяч человек. 6 тысяч человек - в тяжелом состоянии в реанимации. И темпы распространения болезни пока не снижаются. Власти убедительно просят французов: нужно оставаться дома.

Самая посещаемая достопримечательность Франции - Эйфелева башня - сейчас стоит в гордом одиночестве. Ни туристов, ни парижан. Чтобы у последних не возникало соблазна полюбоваться видами весенней столицы во время карантина, МВД объявило об увеличении полицейских патрулей на улицах.

Но и этого оказалось недостаточно. Уставший бороться с несознательными гражданами префект столичной полиции накануне даже разразился гневной речью: мол, в больницы попадают те, кто не соблюдает режим самоизоляции. Правда, потом публично извинялся. В конце концов, в реанимации оказываются и сами полицейские. Многие, кстати, на дежурстве без масок.

В лондонских парках - десятки человек в воскресный день. И никакой "социальной дистанции". А ведь число заболевших на острове растет в геометрической прогрессии. В пятый раз за все ее долгое правление королева Елизавета II выступает с обращением к британцам. Призыв один - побудьте дома.

"Хочу поблагодарить всех, кто остается дома, тем самым помогая защитить уязвимых и избавляя многие семьи от боли, которую испытали те, кто потерял близких. Вместе мы боремся с этой болезнью. И я хочу успокоить вас: если мы будем едины и решительны, мы преодолеем это", - обратилась она.

Справиться с вирусом пока никак не получается у Бориса Джонсона. После недели болезни его госпитализировали. По официальным данным, для проведения анализов. Коронавирусом болеет и беременная невеста британского премьера. Но в легкой форме.

Тяжелой остается ситуация в Испании. Страна - европейский лидер по числу заболевших. Более 130 тысяч человек. Приближается к этому порогу и Италия. Но динамика распространения вируса в стране снижается.

А вот в США число инфицированных продолжает стремительно расти. 335 тысяч - заболевших коронавирусом. 9,5 тысячи человек человек скончались. Но эта цифра может быть в десятки раз больше. Как заявил Дональд Трамп, следующие недели будут для Америки самыми тяжелыми. Правда, потом вынужден был успокаивать население.

"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И, надеюсь, в не столь отдаленном будущем мы будем очень гордиться работой, которую мы все сделали. Вы никогда не сможете быть счастливы, когда умирает так много людей, но мы будем очень гордиться работой, которую мы сделали, чтобы свести смертность к абсолютному минимуму", - заявил Трамп.

Самой сложной по-прежнему остается ситуация в Нью-Йорке. Американские компании фактически отменили внутреннее авиасообщение со штатом, где коронавирусом болеют 122 тысячи человек. А накануне стало известно - диагноз подтвердили и у двух тигриц местного зоопарка, которых, по данным СМИ, заразил инфицированный смотритель. Животные, у которых заметили сухой кашель, теперь вместе со всем миром находятся на карантине.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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