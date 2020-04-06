Строители "Тавриды" продолжили работу с учетом мер против коронавируса

Они соблюдают дистанцию и масочный режим

Движение по трассе "Таврида" от Крымского моста до Севастополя планируется открыть уже этой осенью. Строительство магистрали не прекращается и идёт в штатном режиме. Все сотрудники в начале дня проходят обязательную медицинскую проверку. Во время работы соблюдаются все меры, необходимые во время пандемии коронавируса.

Проверка самочувствия – теперь уже обязательное начало трудового дня для строителей трассы "Таврида". Дистанция, масочный режим, дезинфекция рук, обработка техники и помещений – необходимые меры в условиях пандемии.

"Ежедневно перед сменами утром и вечером осматриваются. Сейчас у нас изменены условия осмотра в связи с тем, что у нас мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Мы измеряем температуру, если есть жалобы, то пишем справочку и отправляем к врачу", - рассказала старшая медсестра АО "ВАД" Алла Божефатова.

Строительство главной транспортной артерии Крыма выходит на финишную прямую. Готовность – 86%. Дорожные работы – непрерывный цикл, поэтому оставить его невозможно по техническим причинам.

"Мы сократили все работы, где это возможно, за исключением тех работ, которые нельзя приостановить по производственно-техническим причинам, например, производство асфальтобетона и его укладка", - пояснил пресс-секретарь "ВАД" Григорий Назаров.

Строители шутят, что условия работы практически соответствуют самоизоляции. Никакого массового скопления и постоянная вентиляция пространства. А у асфальтоукладчиков ещё и кабина как личный бокс.

"Отдельное помещение! Никакие коронавирусы здесь не выдержат, наверное, в нашей атмосфере", - сказал машинист укладчика Сергей Новиков.

Вирусы, говорят, температуры боятся. На Тавриде всегда горячо. Асфальт дымится.

"Постоянно происходит измерение температурного режима. Температурный режим - 150-160 градусов, не меньше. Ну, и контроль качества постоянно", - рассказал прораб по укладке асфальтобетона Александр Генаев.

Сейчас работы ведутся на первом и третьем этапах "Тавриды". В районе Феодосии и Белогорске. Асфальт укладывают в три смены, даже ночью.

В готовой смеси - повышенное содержание щебня. По структуре асфальт получается более плотным и долговечным - специальная разработка для Крыма. Легко выдержит проектную нагрузку в 40 тысяч автомобилей в сутки.

"Чтобы создать состав асфальтобетонный смеси, мы взяли температурные изменения в Крыму за последние 20 лет, учли существующую и перспективную транспортную нагрузку, это позволит создать дорожное полотно, которое будет долговечным, максимально противостоять нагрузке от всех видов транспорта и будет устойчиво к колееобразованию", - сообщил Назаров.

250 километров новой федеральной трассы - самый грандиозный проект в истории полуострова. Магистраль начали строить в мае 2017 года и планировали сдать дорогу за пятилетку. Но работы удалось ускорить. Движение от Крымского моста до Севастополя по четырём полосам запустят уже этой осенью.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ центр", Республика Крым.

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