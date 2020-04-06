Москвичи перестали выходить из дома без острой необходимости

В воскресенье услугами метро воспользовались лишь 20%

За сутки в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус поступили 62 человека. Как сообщил главврач медцентра Денис Проценко, от опасной инфекции там сейчас лечатся 217 пациентов. За прошедшие выходные выздоровели ещё 12 москвичей. Остановить распространение вируса помогают ограничительные меры - режим самоизоляции. Без острой необходимости жители столицы не выходят из дома.

На Никольской – ни души. Близ главного магнита – Московского Кремля – тоже. Видеть город пустым непривычно, но это то, что сейчас нужно. Только изоляция и сознательность граждан поможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции.

С 30 марта до 1 мая все горожане независимо от возраста должны находиться дома. По мнению властей, эта мера поможет сгладить резкий скачок заболевших и снизит нагрузку на здравоохранение.

Причин выйти из дома по-прежнему 5. При необходимости в экстренной медицинской помощи. Можно сходить в магазин, на рынок, в аптеку, банк или салон связи. Разрешается выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора. Те, кому необходимо ходить на работу, должны иметь при себе документ. Справка от работодателя – гарант того, что Вас не оштрафуют за нарушение самоизоляции.

Город продолжает жить, а значит, многие производства должны непрерывно работать – хлебокомбинаты, предприятия пищевой промышленности. На службе – полицейские, провизоры и фармацевты, сотрудники сферы ЖКХ, управленцы - специалисты, задействованные в жизнедеятельности мегаполиса. Все выходящие на улицу обязаны соблюдать полутораметровую дистанцию. Разметка уже появилась в магазинах, у касс метро. Маска, перчатки или антисептик должны быть под рукой. Вирус передается преимущественно капельным путем, подолгу живет на поверхностях: дверных ручках, банковских картах, ключах.

Дезинфекция тротуаров и проезжих частей, мостов, зданий, подъездов смывает вирус со всех поверхностей. Пассажиропоток в эти дни можно сравнить, пожалуй, с новогодними праздниками. Метро, наземный транспорт, пригородные электрички перевезли на порядок меньше пассажиров. Так, в воскресенье услугами подземки воспользовались лишь 20%, автобусами и трамваями – 30%. Спрос на услуги такси и электрички упал почти на 70%. Заметно свободнее и на дорогах Москвы. Горожане сознательны и ответственны.

Пациенты, нуждающиеся в особом внимании медиков, получают лечение в стационарах. Больные COVID-19 находятся дома. Для них налажена система телемедицина. Врачи по видеосвязи доступны круглосуточно.

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