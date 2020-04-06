Названы регионы России с наибольшим числом заразившихся коронавирусом

За сутки выявлено 954 новых случая

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 954. Это последние данные оперативного штаба. Большинство новых случаев заболевания зафиксировано в Москве, Подмосковье, Петербурге, Коми, Ленинградской области, Нижегородской области и Свердловской области. 51 человек за минувшие сутки выздоровел. В России с понедельника по указу президента Владимира Путина продлевается режим нерабочих дней до 30 апреля. Регионы получили право самостоятельно решать, какие меры актуальны на конкретной территории.

Обычно оживленный в начале рабочей недели Владивосток теперь словно замер. На улицах мало машин, в основном - общественный транспорт, и очень редкие прохожие, практически все в масках. На дверях магазинов и кафе - повсеместно похожие таблички: "Работаем онлайн", "Осуществляем доставку". Столица Приморья живет в режиме самоизоляции. Принятые меры дали результат. В регионе зафиксированы 8 случаев заражения коронавирусом. Один пациент скончался, двое выздоровели. Пять человек продолжают лечение. Чтобы усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции, транспорт в регионе начали проверять сотрудники ДПС. Особое внимание - машинам такси. Минимум раз в день они должны проходить дезинфекцию с выдачей специального сертификата.

Проверять машины на административных границах республики 4 апреля начали сотрудники ДПС и Росгвардии в Удмуртии. Проезжающим напоминают о режиме самоизоляции, а также просят предъявить регистрацию и документы, подтверждающие необходимость поездки - например, справку от работодателя. В ГИБДД региона сообщили, что в последние дни поток транспорта уже снизился в несколько раз и продолжает уменьшаться. А вот в Благовещенске медикам и полиции пришлось проводить настоящую спецоперацию, чтобы заставить госпитализироваться мужчину, зараженного коронавирусом.

"Повторный тест также показал положительный результат. Однако мужчина вновь отказался проехать со специалистами в лечебное учреждение, вел себя неадекватно. Сотрудники медучреждения и Роспотребнадзора обратились за помощью к полицейским. Совместными усилиями мужчину поместили в больницу. Но и в лечебном учреждении он продолжил вести себя агрессивно по отношению к медперсоналу. Неоднократно высказывал намерения и предпринимал попытки покинуть больницу", - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Беседу со своенравным пациентом провел лично начальник управления МВД по Благовещенску. Мужчине напомнили, что за несоблюдение карантина предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, а чтобы у него не было соблазна снова убежать, возле палаты выставили пост полиции.

Что такое коронавирус и насколько он опасен, на себе прочувствовал самарский художник Андрей Сяйлев. В середине марта он стал одним из первых пациентов больницы в Коммунарке. Свои впечатления и ощущения подробно описал в соцсети.

"16 марта у меня началась подниматься температура, к вечеру она была 37,5. За неделю до этого я почувствовал небольшое недомогание, которое выражалось в быстром утомлении и продолжалось до того дня. За ночь температура поднялась до 38, появилось ощущение сжатия в легких. Так как я болел пять лет назад воспалением легких, то очень хорошо знал это ощущение. Когда понял, что ситуация может выйти из-под контроля, то сразу позвонил в скорую", - сообщил художник.

Перед заболеванием за границу он не выезжал и с инфицированными, как он думает, не общался. Теперь Андрей всем рассказывает, как важна самоизоляция: "Только что звонила дежурный врач из поликлиники, к которой я заявился на приём 17 марта. Сказала, что сидит на карантине, узнавала о моём здоровье. Когда наблюдаешь всё это, кажется, что ситуация с вирусом как-то сблизила людей. Все стали отзывчивее, ближе друг к другу".

Заболевание у Андрея протекало в легкой форме. Сейчас он уже выписался из клиники. Призывает относиться к заболеванию максимально серьезно и от всей души благодарит врачей, которые в это трудное время отдают все силы для помощи пациентам.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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