Актриса Ширли Дуглас умерла от пневмонии

Кифер Сазерленд высказался о кончине матери

Канадская актриса Ширли Дуглас скончалась в возрасте 86 лет из-за осложнений после пневмонии.

"Этим утром моя мать, Ширли Дуглас, ушла из жизни в результате осложнений после пневмонии (не связанной с COVID-19). Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь", - написал в Twitter актер Кифер Сазерленд, сын покойной.

Актриса умерла в воскресенье, 5 апреля. Три дня назад она отметила свой день рождения.

Ширли Дуглас сыграла в таких картинах, как "Связанные насмерть", "Месмер", "Ищите женщину". Однако наибольшую известность ей принесла роль в фильме "Лолита" Стэнли Кубрика.

С 1966 по 1970 год Дуглас была замужем за актером Дональдом Сазерлендом. Она родила от него троих детей.

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