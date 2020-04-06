ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса Ширли Дуглас умерла от пневмонии

10:18
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Кифер Сазерленд высказался о кончине матери

Канадская актриса Ширли Дуглас скончалась в возрасте 86 лет из-за осложнений после пневмонии.
Умер музыкант Билл Уизерс

"Этим утром моя мать, Ширли Дуглас, ушла из жизни в результате осложнений после пневмонии (не связанной с COVID-19). Моя мама была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь", - написал в Twitter актер Кифер Сазерленд, сын покойной. 

Актриса умерла в воскресенье, 5 апреля. Три дня назад она отметила свой день рождения. 

Ширли Дуглас сыграла в таких картинах, как "Связанные насмерть", "Месмер", "Ищите женщину". Однако наибольшую известность ей принесла роль в фильме "Лолита" Стэнли Кубрика. 

С 1966 по 1970 год Дуглас была замужем за актером Дональдом Сазерлендом. Она родила от него троих детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ширли Дуглас
Ширли Дуглас
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.