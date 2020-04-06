В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса

Двое заболевших скончались

В России за последние сутки зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах. Общее число заболевших достигло 6343.

Больше всего новых случаев подтверждено в Москве — 591. Впервые коронавирус зафиксирован в Карелии.

Кроме того, за последние сутки двое пациентов скончались. Один заразившийся умер в Московской области, второй — в Коми. Таким образом, с начала вспышки коронавируса скончались 47 человек.

В оперштабе сообщили, что за сутки выздоровел еще 51 пациент, в том числе в Санкт-Петербурге - 25 человек. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.

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