В Китае выявили 20 ввозных случаев коронавируса из России

Это уже не первый случай

У 20 жителей Китая нашли коронавирус после того, как они прилетели из России.

Китайцы прилетели самолетом из Москвы во Владивосток, а затем пересели в машины. На границе их проверили на коронавирус. У 20 человек в возрасте от 23 лет до 61 года результат оказался положительным.

Все заразившиеся прибыли рейсами "Аэрофлота" SU1700, SU1700B, SU1702 и SU6281 во Владивосток 27, 29 и 31 марта, а также 2 апреля. Об этом ТАСС сообщили в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Китайские власти приняли решение временно прекратить грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы.

Ранее в провинции Хэйлунцзян выявили еще 13 случаев коронавируса у вернувшихся из России граждан Китая. Они вылетели из Москвы во Владивосток 1 апреля и затем пересекли российско-китайскую границу.

По данным на 6 апреля, в Китае 82 641 зараженных коронавирусом, 3 212 погибших и 77 300выздоровевших. В целом в стране число больных COVID-19 стремительно снижается. Большинство заболевших – граждане, которые прибывают из-за границы.

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