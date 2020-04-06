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Иглесиас показал трогательное видео с двухмесячной дочкой от Курниковой

11:00
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Артист уже учит малышку танцевать

Певец Энрике Иглесиас опубликовал в Instagram видео с дочкой Машей, которая родилась 30 января.
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Поклонники Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой впервые получили возможность хорошенько разглядеть Машу. 

Голубоглазая малышка сидит на отцовских коленях в платье и памперсах. Иглесиас раскачивает дочку из стороны в сторону и вертит ее ручки в такт песне We Are Young американской группы Fun. Судя по выражению лица Маши, ей нравится подобное времяпрепровождение. 

Иглесиас и Курникова нечасто балуют фанатов фото и видео с детьми, поэтому каждый новый кадр вызывает бурю восторга в Сети. Двухмесячная Маша покорила сердца многих интернет-пользователей. Кому-то показалось, что она больше похожа на Иглесиаса, чем на Курникову. 

- Какое чудо! 

- Такая милашка. 

- Вылитая ты, только с голубыми глазами. 

Напомним, что Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. В 2017 году у них родились двойняшки Николас и Люси. Бывшая теннисистка скрывала свою третью беременность. Слухи о грядущем пополнении в их семье просочились в СМИ незадолго до родов. 

Анна Курникова завершила спортивную карьеру в 2003 году.   

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