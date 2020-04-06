Иглесиас показал трогательное видео с двухмесячной дочкой от Курниковой

Артист уже учит малышку танцевать

Певец Энрике Иглесиас опубликовал в Instagram видео с дочкой Машей, которая родилась 30 января.

Поклонники Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой впервые получили возможность хорошенько разглядеть Машу.

Голубоглазая малышка сидит на отцовских коленях в платье и памперсах. Иглесиас раскачивает дочку из стороны в сторону и вертит ее ручки в такт песне We Are Young американской группы Fun. Судя по выражению лица Маши, ей нравится подобное времяпрепровождение.

Иглесиас и Курникова нечасто балуют фанатов фото и видео с детьми, поэтому каждый новый кадр вызывает бурю восторга в Сети. Двухмесячная Маша покорила сердца многих интернет-пользователей. Кому-то показалось, что она больше похожа на Иглесиаса, чем на Курникову.

- Какое чудо!

- Такая милашка.

- Вылитая ты, только с голубыми глазами.

Напомним, что Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. В 2017 году у них родились двойняшки Николас и Люси. Бывшая теннисистка скрывала свою третью беременность. Слухи о грядущем пополнении в их семье просочились в СМИ незадолго до родов.

Анна Курникова завершила спортивную карьеру в 2003 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"