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Видео из охваченных огнем российских регионов

12:04
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Есть угроза для населенных пунктов

С лесными пожарами борются в нескольких регионах России - в Приморье, Бурятии, Еврейской автономной области.

Самая сложная ситуация сейчас в Забайкалье, передает "ТВ Центр". Там огнём охвачено около семи тысяч гектаров. Только за последние сутки стало известно более чем о двадцати новых возгораниях. Есть угроза для населённых пунктов.  Рослесхоз рекомендует местным властям ввести особый противопожарный режим на территории региона, а также ограничить доступ в леса.

В Хабаровском крае за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в два раза. Горит почти полторы тысячи гектаров. В случае необходимости к тушению власти готовы подключить военных.

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