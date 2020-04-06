Видео из охваченных огнем российских регионов

Есть угроза для населенных пунктов

С лесными пожарами борются в нескольких регионах России - в Приморье, Бурятии, Еврейской автономной области.

Самая сложная ситуация сейчас в Забайкалье, передает "ТВ Центр". Там огнём охвачено около семи тысяч гектаров. Только за последние сутки стало известно более чем о двадцати новых возгораниях. Есть угроза для населённых пунктов. Рослесхоз рекомендует местным властям ввести особый противопожарный режим на территории региона, а также ограничить доступ в леса.

В Хабаровском крае за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в два раза. Горит почти полторы тысячи гектаров. В случае необходимости к тушению власти готовы подключить военных.

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