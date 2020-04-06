Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 30 детей

Почти 85% заболевших младше 65 лет

В Москве за последние сутки зарегистрирован 591 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 4484. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.

Почти 85% новых заболевших — это люди младше 65 лет. Из них 264 — в возрасте до 45-и. Кроме того, коронавирус подтвержден у 23 человек старше 80 лет. Еще 30 заболевших — дети.

В целом по стране за минувшие сутки коронавирус выявлен у 954 человек. Общее число зараженных достигло 6343. С начала вспышки скончались 47 заболевших.

В России до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса действует режим нерабочих дней. В ряде регионов введен всеобщий режим самоизоляции. Гражданам разрешено выходить из дома в исключительных случаях.

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