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Мишустин обратился к оставшимся за границей россиянам

11:54
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Им необходимо подать заявление на сайте госуслуг

График вывоза россиян из-за рубежа будет сформирован вечером в понедельник. Тогда же вылетят новые рейсы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он провёл совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции. Глава правительства напомнил, что для возвращения на родину наши туристы должны подать заявления на сайте госуслуг, сообщает "ТВ Центр". Их постараются обработать как можно быстрее. Тем, кто пока вынужден оставаться заграницей, окажут поддержку, в том числе помогут оплатить размещение в гостиницах. На эти цели выделено 500 миллионов рублей.

Выплаты будут  зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего  заявления, первые  средства  начнут  поступать уже сегодня. Многие страны сейчас идут навстречу гражданам других государств, которые оказались на их территории, в том числе продлевают им визы.

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