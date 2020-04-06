Как вернуть деньги за купленные билеты

Организаторы мероприятий должны дать альтернативу или вернуть стоимость

В российском правительстве утвердили порядок возврата билетов на отменные культурные мероприятия.

Организаторы должны либо перенести мероприятие на тот период, когда страна начнет жить в привычном ритме, либо вернут полную стоимость билета, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Чтобы вернуть деньги, потраченные на билет, россияне должны подать заявление через кассы или интернет. Соответствующее распоряжение уже подписали в кабмине, передает ТАСС.

Обратиться за возмещением можно будет в срок, не превышающий шесть месяцев после снятия в стране ограничительных режимов. Полная стоимость билета вернется не позднее чем через 30 дней.

В России до 30 апреля из-за угрозы распространения коронавируса действует режим нерабочих дней. В ряде регионов введен всеобщий режим самоизоляции. Гражданам разрешено выходить из дома в исключительных случаях.

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