В России создали благотворительный фонд имени Жанны Фриске

Он поможет детям-сиротам

Родители Жанны Фриске и продюсер Алексей Холопцев основали благотворительный фонд "Жанна Фриске - я рядом".

Как передает Mash, фонд имени Фриске был зарегистрирован еще в феврале. "Планируют собирать деньги с граждан на полезные дела", - пишет Telegram-канал. Речь идет, в частности, о помощи детям-сиротам.

На сайте spark-interfax.ru указан основной вид деятельности фонда: "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки".

В 2019 году стало известно, что семье Фриске удалось погасить многомиллионный долг перед "Русфондом".

Напомним, в январе 2014 года благотворительный фонд "Русфонд" организовал сбор средств для больной раком певицы. Россияне перечислили на ее лечение 69 миллионов рублей. Часть суммы отдали на спасение онкобольных детей, а 25 миллионов фонд перечислил на личный банковский счет Жанны Фриске, обязав вернуть неистраченное.

Фриске скончалась в июне 2015 года. "Русфонд" получил отчет только на 3 миллиона. Остаток пожертвований исчез. Суд установил, что деньги за две недели до смерти Жанны сняла ее мама.

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