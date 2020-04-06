Джиган угодил в больницу после новостей о разводе

Музыканта долгое время не могли найти

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) опять попал в больницу. Об этом рассказал его друг и коллега Гуф (Алексей Долматов).

После того, как Оксана Самойлова объявила, что подала на развод, Джиган пропал и перестал выходить на связь с поклонниками в социальных сетях, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Фанаты решили выяснить, что случилось с их любимчиком и задали вопрос о местонахождении Джигана Гуфу, который недавно проводил прямой эфир в Instagram.

"Джиган в больничке", - заявил Гуф.

Разлад в семье Джигана и Самойловой начался после рождения долгожданного сына Давида в одной из клиник Майями. Празднуя появление наследника, музыкант слетел с катушек и оказался в рехабе, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимости. В это время Оксана с четырьмя детьми решила уйти от мужа и заявила, что подала на развод.

Видео: Самойлова показала реакцию Джигана, узнавшего, что у него будет сын

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