Джиган угодил в больницу после новостей о разводе

Музыканта долгое время не могли найти
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) опять попал в больницу. Об этом рассказал его друг и коллега Гуф (Алексей Долматов).
После того, как Оксана Самойлова объявила, что подала на развод, Джиган пропал и перестал выходить на связь с поклонниками в социальных сетях, пишет интернет-портал "Дни.ру".
Фанаты решили выяснить, что случилось с их любимчиком и задали вопрос о местонахождении Джигана Гуфу, который недавно проводил прямой эфир в Instagram.
"Джиган в больничке", - заявил Гуф.
Разлад в семье Джигана и Самойловой начался после рождения долгожданного сына Давида в одной из клиник Майями. Празднуя появление наследника, музыкант слетел с катушек и оказался в рехабе, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимости. В это время Оксана с четырьмя детьми решила уйти от мужа и заявила, что подала на развод.
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