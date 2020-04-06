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Звезда фильма "Челюсти" умерла от коронавируса

12:27
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

В последние годы она жила в доме престарелых

Американская актриса Ли Фьерро умерла в возрасте 91 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 

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Как передает Deadline, актриса скончалась в доме престарелых в штате Огайо, где она жила последние годы. 

Ли Фьерро сыграла в первой и четвертой частях фильма "Челюсти". Она исполнила роль матери, которая лишилась сына из-за акулы-убийцы.

После окончания карьеры Ли Фьерро преподавала актерское мастерство в Массачусетсе. 

По последним данным, 1,2 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 69 тысяч скончались. 

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Американская актриса Ли Фьерро
Американская актриса Ли Фьерро
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