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Коронавирус в США: Трамп увидел свет в конце тоннеля

12:18
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

США лидируют по заболеваемости

Дональд Трамп увидел "свет в конце тоннеля" в борьбе с распространением коронавируса в США. Своими мыслями американский президент поделился на пресс-конференции в Белом доме.

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"Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля. И надеюсь, в недалеком будущем сможем гордиться тем, что сделали", - сказал Трамп.

По его мнению, на скорый "свет в конце тоннеля" указывает снижение числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке. Там зафиксировано больше всего зараженных, пишет Газета.ru.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, число зараженных коронавирусом в США приближается к 340 тысячам. С накачала эпидемии скончались свыше 9600 заболевших, из них треть – в Нью-Йорке.

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