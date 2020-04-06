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Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

12:15
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Лидеры России и Армении провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник провели телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры обсуждали борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

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"Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Никол Пашинян выразил в данном контексте большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь", - говорится в сообщении.

Во время разговора также были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по линии Евразийского экономического союза.

Путин и Пашинян также согласовали график предстоящих контактов. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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