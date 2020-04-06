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Пережившая испанку 104-летняя старушка поборола коронавирус

12:49
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Она стала самым старым человеком в мире, вылечившимся от COVID-19

В Италии 104-летняя Ада Зануссо вылечилась от коронавируса, став старейшим человеком в мире, который смог побороть этот недуг.

Старушка заболела в доме престарелых 17 марта. Вместе с ней вирус подхватили еще несколько пожилых постояльцев, 20 из них скончались.

У Ады были лихорадка, сильный кашель и рвота. Однако спустя полмесяца женщина поправилась. Сейчас она уже встает с постели и садится на стул, пишет газета "Известия".

Примечательно, что в 1918 году Зануссо пережила пандемию испанского гриппа, который унес жизни от 17 миллионов до 100 миллионов человек. Этот грипп считается одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.

По данным на 6 апреля, Италия является лидером по количеству смертей от коронавируса в мире – 15 887 человек. Всего заразившихся в стране 128 948 человек, 21 815 пациентов смогли вылечится.   

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