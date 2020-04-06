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Первый в мире тигр заразился коронавирусом

12:54
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Животное могло подцепить заразу от человека

Четырехлетняя малайская тигрица по кличке Надя заразилась коронавирусом в зоопарке Бронкса.
Умерла единственная в мире заразившаяся коронавирусом собака

Как сообщается на сайте американского Общества охраны природы, у тигрицы снизился аппетит и появился сухой кашель. Ей сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

По предварительным данным, Надю заразил смотритель зоопарка, который перенес болезнь без симптомов.  

Подчеркивается, что это первый случай инфицирования тигра в мире и первый случай заражения животного в США.

У сестры Нади, двух амурских тигров и трех африканских львов тоже проявились симптомы COVID-19. Им не проводили тесты, так как для этого животным нужно делать наркоз. В Обществе охраны природы уверены, что обитатели зоопарка скоро поправятся. 

Отметим, что зоопарк Бронкса временно закрыт с 16 марта. 

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