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Россиянам не отключат свет и воду за долги

12:55
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Штрафы за неоплату коммунальных услуг не будут начисляться до конца года

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в России (COVID-19) правительство приняло решение ввести до конца года мораторий на штрафы для населения за долги по оплате коммунальных услуг.

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Таким образом, газ, электроэнергия, тепло и вода ну будут отключаться. Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, новые меры вводятся для всех граждан страны, независимо от их доходов.

"При этом не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года", - отметил он (цитата по "Интерфаксу").

Кроме того, стало известно об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низкими доходами. Они смогут получать субсидии без дополнительных подтверждений до 1 октября 2020 года.

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