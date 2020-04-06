Россиянам не отключат свет и воду за долги

Штрафы за неоплату коммунальных услуг не будут начисляться до конца года

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в России (COVID-19) правительство приняло решение ввести до конца года мораторий на штрафы для населения за долги по оплате коммунальных услуг.

Таким образом, газ, электроэнергия, тепло и вода ну будут отключаться. Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, новые меры вводятся для всех граждан страны, независимо от их доходов.

"При этом не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года", - отметил он (цитата по "Интерфаксу").

Кроме того, стало известно об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низкими доходами. Они смогут получать субсидии без дополнительных подтверждений до 1 октября 2020 года.

Видео: в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"