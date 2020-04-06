Москва начала готовиться к коронавирусу еще в феврале

В городе хватает коек для лечения заболевших

Москва начала готовиться к распространению коронавируса еще в феврале. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, власти города ожидали большого количества заболевших.

"Мы уже в конце февраля реально осознавали, что, учитывая связи Москвы с Европой, что ситуация уже в Европе резко напрягалась, мы понимали, что заболевшие в Москве, конечно, будут. Их будет достаточно много, удар по Москве будет достаточно серьезный", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Раковой, в столице сейчас достаточно свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом. Для их госпитализации перепрофилировано 10 стационаров. Никому из зараженных не отказывают в госпитализации.

"Сегодня у нас наоборот больше проблема, когда пожилые люди не хотят ехать в больницу и требуют, чтобы их оставили дома. Мы стараемся этого не делать, но в общем у нас пока обратная тенденция", - заметила Ракова.

При этом, отметила вице-мэр, болезнь "не смотрит на возраст". Более половины заразившихся в Москве — это люди до 45 лет. Очень много пациентов в больницах находятся в тяжелом состоянии. Молодые люди часто недооценивают угрозу. Ракова призвала помнить о том, что в случае заражения под риском окажутся возрастные друзья и родственники.

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По данным на 6 апреля, общее число заболевших коронавирусом в столице составляет 4484. За последние сутки диагноз подтвержден у 591 человека. Всего в стране количество заразившихся превысило шесть тысяч человек.

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