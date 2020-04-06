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Переговоры России с ОПЕК+ перенесены

13:28
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Они должны были состояться онлайн 6 апреля

Телеконференция Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК+) перенесена с 6 апреля на 9 апреля.

Ее перенесли по техническим причинам, подготовка к конференции не прекращается, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин не собирается проводить переговоры с отечественными нефтяниками до телеконференции. Контакты с лидерами США и Саудовской Аравии тоже пока не планируются, но при необходимости они могут быть согласованы очень быстро.

"При необходимости осуществляются моментально", - сказал Песков (Цитата по РИА Новости).

Ранее Путин назвал причины падения цен на нефть. Это коронавирус, выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ и увеличение добычи. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, следует сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, считает президент. Россия готова обсудить это предложение со странами ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США.

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