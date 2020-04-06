Новый "Союз" приготовили к первому полету с космонавтами

Запуск запланирован на четверг

"Союз-2.1а" установили на стартовом столе космодрома "Байконур". Это новая ракета-носитель. Она в первый раз должна доставить корабль с космонавтами на МКС, передает "ТВ Центр".

Запуск запланирован на четверг. На станцию отправятся наши соотечественники Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

Ранее новая ракета-носитель уже доказала свою надёжность при доставке на орбиту грузовых кораблей. "Союз-2.1а" полностью состоит из российских комплектующих. Она пришла на смену ракете, в которой использовалась украинская система управления.

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