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Путин и Нетаньяху поговорили о коронавирусе

13:47
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Обсуждалась ситуация с распространением заболевания и возвращение граждан двух стран домой

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в понедельник провели телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, главной темой стала ситуация с коронавирусом.

Лидеры двух стран поддержали укрепление взаимодействия в борьбе с заболеванием. В свою очередь, Нетаньяху в своем твиттере, что в ходе переговоров обсуждалась закупка медицинского оборудования и возможность возвращения российских и израильских граждан домой в связи с угрозой распространения коронавируса.

Кроме того, Владимир Путин поздравил своего коллегу с наступающим еврейским праздником Песах. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

По данным на 6 апреля, в России подтверждено 6343 случая заражения коронавирусом. 47 заболевших скончались. В Израиле, по данным Университета Хопкинса, коронавирусом заболели 8611 человек. Умер 51 зараженный.

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