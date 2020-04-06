В России ограничили продажи медицинских масок и перчаток

Также вводится госрегулирование цен на репираторы и другие медицинские изделия

Правительство России постановило ограничить реализацию респираторов, перчаток, марли, медицинских масок и комплектов медицинской защиты. В частности, закупать и продавать эту продукцию в розницу смогут только профильные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и торговлю лекарствами.

Принятый премьер-министром Михаилом Мишустиным документ также устанавливает порядок обращения этих товаров в опте. Так, федеральным координатором по обеспечению потребности населения в них назначена "Корпорация "Росхимзащита" (входит в "Ростех"), передает РИА Новости.

В постановлении оговаривается и предельная наценка для розничной торговли на продажу вышеперечисленных изделий. Она не должна превышать 10 копеек за единицу товара. Для каждого этапа "товаропроводящей цепи" наценка не может превышать 10%, решило правительство.

Оптовая торговля медицинскими изделиями из списка кабмина теперь будет возможна только между федеральным и региональными операторами. Неисполнение обязательств по уже заключенным контрактам должно считаться обстоятельством непреодолимой силы, постановил Мишустин.

Губернаторов обязали за три дня представить "Росхимзащите" информацию о наличии в своих регионах указанных товаров и возможном дефиците.

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