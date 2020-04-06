ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России ограничили продажи медицинских масок и перчаток

14:01
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Также вводится госрегулирование цен на репираторы и другие медицинские изделия

Правительство России постановило ограничить реализацию респираторов, перчаток, марли, медицинских масок и комплектов медицинской защиты. В частности, закупать и продавать эту продукцию в розницу смогут только профильные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и торговлю лекарствами.

США перехватили изготовленные по заказу Франции медицинские маски
СК проверит факты спекуляции защитными масками в регионах
Как сделать маску от коронавируса в домашних условиях

Принятый премьер-министром Михаилом Мишустиным документ также устанавливает порядок обращения этих товаров в опте. Так, федеральным координатором по обеспечению потребности населения в них назначена "Корпорация "Росхимзащита" (входит в "Ростех"), передает РИА Новости.

В постановлении оговаривается и предельная наценка для розничной торговли на продажу вышеперечисленных изделий. Она не должна превышать 10 копеек за единицу товара. Для каждого этапа "товаропроводящей цепи" наценка не может превышать 10%, решило правительство.

Оптовая торговля медицинскими изделиями из списка кабмина теперь будет возможна только между федеральным и региональными операторами. Неисполнение обязательств по уже заключенным контрактам должно считаться обстоятельством непреодолимой силы, постановил Мишустин.

Губернаторов обязали за три дня представить "Росхимзащите" информацию о наличии в своих регионах указанных товаров и возможном дефиците.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Продажа защитных масок
Продажа защитных масок
Маски и перчатки
Маски и перчатки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.