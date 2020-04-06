Королева едва не стала жертвой лжеборцов с коронавирусом

Злоумышленники пытались пробраться к ней в квартиру

Российская певица и телеведущая Марина Королева рассказала, что к ней в дом попытались пробраться мошенники, выдающие себя за борцов с коронавирусом.

Странная ситуация произошла в воскресенье, 5 апреля, в квартире певицы в районе Хорошево-Мневники. Незнакомка в костюме химзащиты позвонила в дверь Королевой и представилась медработником. Затем к ней присоединился сотрудник полиции в маске и попросил открыть дверь.

Девушка быстро поняла, что что-то здесь не чисто, поэтому позвонила в местную больницу и полицию. Там ей сказали, что никого из своих сотрудников к ее квартире не направляли, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Ряженый полицейский в маске и не смог даже сказать, кто его направил. Не вздумайте открывать дверь, вас усыпят, пальчики сотрут, а квартиру обнесут", - предупредила Королева.

В свою очередь, корреспондент kp.ru нашел женщину, приезжавшую к Королевой — она действительно оказалась врачом.

Ранее официальный портал распространения информации о коронавирусе просил россиян не впускать в квартиру "лиц в защитных костюмах", дезинфекторов, сотрудников ЖКХ, предлагающих дистанционно оплатить коммунальные услуги, и так далее. Скорее всего перед вами мошенник. Чтобы уточнить информацию о мероприятиях, которые проводится в вашем районе, стоит позвонить по номеру горячей линии по коронавирусу.

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