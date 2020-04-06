ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Королева едва не стала жертвой лжеборцов с коронавирусом

14:23
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Злоумышленники пытались пробраться к ней в квартиру

Российская певица и телеведущая Марина Королева рассказала, что к ней в дом попытались пробраться мошенники, выдающие себя за борцов с коронавирусом.

Странная ситуация произошла в воскресенье, 5 апреля, в квартире певицы в районе Хорошево-Мневники. Незнакомка в костюме химзащиты позвонила в дверь Королевой и представилась медработником. Затем к ней присоединился сотрудник полиции в маске и попросил открыть дверь.

Девушка быстро поняла, что что-то здесь не чисто, поэтому позвонила в местную больницу и полицию. Там ей сказали, что никого из своих сотрудников к ее квартире не направляли, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Ряженый полицейский в маске и не смог даже сказать, кто его направил. Не вздумайте открывать дверь, вас усыпят, пальчики сотрут, а квартиру обнесут", - предупредила Королева.

В свою очередь, корреспондент kp.ru нашел женщину, приезжавшую к Королевой — она действительно оказалась врачом.

Ранее официальный портал распространения информации о коронавирусе просил россиян не впускать в квартиру "лиц в защитных костюмах", дезинфекторов, сотрудников ЖКХ, предлагающих дистанционно оплатить коммунальные услуги, и так далее. Скорее всего перед вами мошенник. Чтобы уточнить информацию о мероприятиях, которые проводится в вашем районе, стоит позвонить по номеру горячей линии по коронавирусу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Больница в Коммунарке
Больница в Коммунарке
Марина Королёва
Марина Королёва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.