Видео пожара в запретной зоне вокруг Чернобыля

Уровень радиации превысил норму в 16 раз
На Украине вторые сутки не утихает пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Точная причина возгорания еще не известна, однако есть предположение, что оно произошло из-за пала сухой травы. На данный момент горят более 100 гектаров лесопарковой зоны.
Пожар спровоцировал выброс радиационных частиц. Сейчас уровень радиации превышен в 16 раз.
"Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14", — отметил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, подчеркнув, что такая обстановка только в очаге возгорания.
На данный момент с огнем борются более 100 пожарных, самолет и вертолет, высланные из Киева.
Зона отчуждения — запретная для проживания и хозяйственной деятельности территория вокруг Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого энергоблока. Площадь загрязнения составила 50 тысяч квадратных километров на территории современных Украины, Белоруссии и России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"