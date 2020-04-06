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Видео пожара в запретной зоне вокруг Чернобыля

15:02
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Уровень радиации превысил норму в 16 раз

На Украине вторые сутки не утихает пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Точная причина возгорания еще не известна, однако есть предположение, что оно произошло из-за пала сухой травы. На данный момент горят более 100 гектаров лесопарковой зоны.

Пожар спровоцировал выброс радиационных частиц. Сейчас уровень радиации превышен в 16 раз.

"Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14", — отметил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, подчеркнув, что такая обстановка только в очаге возгорания.

На данный момент с огнем борются более 100 пожарных, самолет и вертолет, высланные из Киева.

Зона отчуждения — запретная для проживания и хозяйственной деятельности территория вокруг Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого энергоблока. Площадь загрязнения составила 50 тысяч квадратных километров на территории современных Украины, Белоруссии и России.

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