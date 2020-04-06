Принц Уильям ответил на мольбу о помощи со стороны медиков

Он решил поддержать главных борцов с коронавирусом

Национальная служба здравоохранения попросила принца Уильяма поддержать врачей, которые столкнулись со стрессом из-за пандемии коронавируса. Герцог Кембриджский проявил "серьезную обеспокоенность" психическим состоянием медиков.

По выражению журналистов The Sun, Национальная служба здравоохранения отправила принцу Уильяму "сигнал SOS". Ведомство испугалось за врачей, которые оказались на передовой борьбы с COVID-19. Медицинские сотрудники трудятся на износ, испытывают постоянный стресс, а также временно теряют работу, заразившись вирусом.

На днях принц Уильям приказал своей команде провести встречи с представителями некоторых благотворительных организаций, чтобы обсудить меры по поддержке врачей. "Сейчас за кулисами идет огромная работа по поддержке медицинских работников, которым Уильям и Кейт уделяют повышенное внимание", - говорит источник издания.

Какую именно поддержку герцоги хотят оказать медработникам, пока не уточняется. Но уже известно, что они планируют выделить из королевского фонда средства для помощи 999 работникам из сферы медицины.

Отметим, что на прошлой неделе принц Уильям и Кейт Миддлтон потратили пять миллионов фунтов стерлингов на поддержку британцев, которые столкнулись с психологическими проблемами на фоне пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"