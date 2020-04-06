"Там не огорожено": под каким предлогом москвичи нарушают режим самоизоляции

Каждый по-своему понимает введенные в Москве меры по борьбе с коронавирусом

За сутки в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус поступили 62 человека. Как сообщил главврач медцентра Денис Проценко, от опасной инфекции там сейчас лечатся 217 пациентов. За прошедшие выходные выздоровели 12 москвичей. Остановить распространение вируса помогают ограничительные меры - режим самоизоляции.

В зависимости от района москвичи по-разному соблюдают режим самоизоляции. Если в центре люди перемещаются по делу, то в районах - картина иная.

Корреспондент: Расскажите, а вот вроде бы как нельзя с детьми на улице, режим самоизоляции. Мужчина с ребёнком: Да мы в магазин ходили! К.: А вы на площадке были. М.: Там не огорожено. Там не детская площадка.

С 30 марта до 1 мая все горожане независимо от возраста должны находиться дома. Режим самоизоляции - мера, которая призвана остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Однако понимает это каждый по-своему.

К.: Как вы соблюдаете режим самоизоляции? Вот насколько я знаю, с детишками рекомендовано дома сидеть. Женщина: Мы вышли на две минуты на самокате. К.: То есть вы считаете, что это разрешено? Ж.: Ну мне просто ребёнка некому оставить, как я могу?

Причин выйти из дома по-прежнему 5. При необходимости в экстренной медицинской помощи. Можно сходить в магазин, на рынок, в аптеку, банк или салон связи. Разрешается выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора.

Кому необходимо ходить на работу, должны иметь при себе документ. Справка от работодателя – гарант того, что Вас не оштрафуют за нарушение режима самоизоляции.

Все выходящие на улицу обязаны соблюдать полутораметровую дистанцию. Разметка уже появилась в магазинах, у касс метро и даже в вагонах поездов. Дезинфекция тротуаров и проезжих частей, мостов, зданий, подъездов в городе проходит несколько раз в день.

Метро, наземный транспорт, пригородные электрички перевезли на порядок меньше пассажиров. Так, в воскресенье услугами подземки воспользовались лишь 20% пассажиров, столько же - автобусами и трамваями. Спрос на услуги такси и электрички упал почти на 60%. Заметно свободнее стало и на дорогах.

Большинство заболевших находится в Москве. Преимущественно это люди средних лет. Кто заболевание переносит в легкой форме, находятся дома. Для них налажена система телемедицины. Врач общается с пациентом по видеосвязи ежедневно. Если состояние ухудшается, больного госпитализируют.

По-прежнему главной рекомендацией остаются соблюдение личной гигиены и домашний режим самоизоляции. Берегите себя и своих близких. Не выходите из дома.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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