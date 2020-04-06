Родители в Москве ночью оставили младенца у подъезда

Личность матери установлена
В ТинАО столицы родители на ночь оставили своего ребенка одного в коляске около подъезда жилого дома. О младенце утром в полицию сообщил случайный прохожий.
Как выяснилось, накануне вечером мать с отцом распивали алкогольные напитки. Позже женщина пошла в квартиру, оставив мальчика с отцом. Однако тот ушел в неизвестном направлении. Мужчину сейчас ищут правоохранительные органы.
А вот личность матери установлена, ей 26 лет. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении. Информация об инциденте передана в органы опеки и попечительства, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"