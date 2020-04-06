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Родители в Москве ночью оставили младенца у подъезда

15:32
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Личность матери установлена

В ТинАО столицы родители на ночь оставили своего ребенка одного в коляске около подъезда жилого дома. О младенце утром в полицию сообщил случайный прохожий.

Как выяснилось, накануне вечером мать с отцом распивали алкогольные напитки. Позже женщина пошла в квартиру, оставив мальчика с отцом. Однако тот ушел в неизвестном направлении. Мужчину сейчас ищут правоохранительные органы. 

А вот личность матери установлена, ей 26 лет. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении. Информация об инциденте передана в органы опеки и попечительства, передает РИА Новости.

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Родители в москве оставили младенца у подъезда
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