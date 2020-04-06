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Названа стоимость теста на коронавирус на дому для россиян

15:29
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Услугу могут заказать не имеющие выраженных симптомов граждане

Желающие пройти тест на коронавирус россияне смогут сдать биоматериал на дому. Анализ будет проведен на новой высокочувствительной системе Центрального НИИ Эпидемиологии. О стоимости такой процедуры сообщила руководитель направления лабораторной медицины этого учреждения Елена Тиванова.
Москва начала готовиться к коронавирусу еще в феврале

"Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента", - рассказала Тиванова.

В Роспотребнадзоре уточнили, что забор биоматериала будет производиться практически бесконтактным способом.  Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики инструктирует заказчика, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно. Пробу упаковывают в контейнер и увозят на исследование.

В ведомстве пояснили, что новая система позволяет выявить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях заражения, когда симптомы еще не выражены. Результат будет получен в течение одного-двух дней, его отправят заказчику по электронной почте, передает телеканал "Россия 24".

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