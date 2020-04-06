Названа стоимость теста на коронавирус на дому для россиян

Услугу могут заказать не имеющие выраженных симптомов граждане

Желающие пройти тест на коронавирус россияне смогут сдать биоматериал на дому. Анализ будет проведен на новой высокочувствительной системе Центрального НИИ Эпидемиологии. О стоимости такой процедуры сообщила руководитель направления лабораторной медицины этого учреждения Елена Тиванова.

"Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента", - рассказала Тиванова.

В Роспотребнадзоре уточнили, что забор биоматериала будет производиться практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики инструктирует заказчика, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно. Пробу упаковывают в контейнер и увозят на исследование.

В ведомстве пояснили, что новая система позволяет выявить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях заражения, когда симптомы еще не выражены. Результат будет получен в течение одного-двух дней, его отправят заказчику по электронной почте, передает телеканал "Россия 24".

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