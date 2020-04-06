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У четырех московских священников обнаружили коронавирус

15:35
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Еще у четверых – подозрение на COVID-19

У четырех представителей московского духовенства обнаружили коронавирусную инфекцию.
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Об этом "Интерфаксу" сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Диагнозы подтвердились у диакона Дмитрия Сазонова, который служит в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино; иерея Николая Рыжкова из того же храма; иерея Виктора Волкова из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском и иерея Георгия Дехтярева, исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Еще у четверых есть подозрения на коронавирус, у них взяли анализы. Это протоиерей Георгий Бреев, иерей Дмитрий Карпов, диакон Алексей Сапронов и протоиерей Сергий Тишкун. Все они из Храм Рождества Пресвятой Богородицы в районе Крылатское.

На данный момент храм закрыт, богослужения не ведутся с субботы.

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