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"Приехал на тракторе на разборку": подробности семейной драмы под Тобольском

16:02
  • понедельник
  • 06 апреля 2020

Дочь стрелка в реанимации

Следственный комитет опубликовал видео допроса 62-летнего жителя Тюменской области, который открыл стрельбу по своим родственникам.
Застреливший пятерых человек под Рязанью объяснил свой поступок

Инцидент произошел в деревне Маслова недалеко от Тобольска. У отца с дочерью был затяжной имущественный конфликт. 4 апреля 36-летняя женщина со своим 42-летним мужем обидела родственника и тот решил разобраться с ними. Вооружившись ружьем, мужчина выстрелил сначала в дочь, потом в зятя.

"Меня дочь с зятем обидели. Я приехал на тракторе на разборку. Начал пугать. Стрельнул первый раз вверх, другой раз попал", - рассказал подозреваемый на допросе.

Дочь стрелка получила серьезные травмы груди и головы, сейчас она находится в реанимации. Ее муж отделался легкими ранениями. 17-летний внук, в которого подозреваемый тоже целился, не пострадал, пишет Газета.Ru.

Свою вину мужчина признал. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

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